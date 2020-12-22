Компания Hyundai купила в России бывший завод General Motors

Российский завод GM выпускал методом полного цикла автомобили Chevrolet и Opel. Заводской конвейер остановился в середине 2015-го, когда боссы концерна приняли решение свернуть продажи массовых моделей на нашем рынке. С этого момента производственная линия ежегодной мощностью 98 000 машин оказалась законсервирована.

Напомним, что собственное производство Hyundai под Санкт-Петербургом работает на пределе своих возможностей. При заявленном объеме в 230 000 автомобилей в прошлом году предприятию удалось выпустить 245 000 машин! Плюс ко всему, сборкой Hyundai и KIA параллельно занимается калининградский «Автотор».

О том, какие модели пропишутся на джиэмовской площадке в Шушарах, гендиректор российского Hyundai Алексей Калицев предпочел умолчать. Кроме того, он не смог сообщить, когда конвйеер будет запущен, сославшись на «сложности из-за пандемии».

Кстати, петербуржский завод марки Hyundai сейчас занят запуском в производство второго поколения суперпопулярного у нас кроссовера Creta. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в серию новинка пойдет в июне следующего года.