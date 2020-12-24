Американцы намерены оставить ГАЗ без импортных запчастей

Фото: Группа ГАЗ.
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США продолжает «кошмарить» российский бизнес. Правда, до реальных шагов дело пока не дошло. Американцы планировали ввести санкции против нашей Группы ГАЗ 22 января 2021 года, но теперь дата снова отодвинута. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», новым сроком разрыва отношений назначено 26 января уже 2022 года.

В чем суть этой затянувшейся истории? То самое Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США хочет, чтобы основной владелец «Группы ГАЗ» Олег Дерипаска продал предприятие. Такое требование американцы впервые выдвинули почти 3 года назад, но после этого постоянно откладывали и продолжают откладывать ввод этих ограничений. При этом ГАЗ каждый квартал сдает заокеанскому Минфину финансовые отчеты.

Если санкции все же будут введены, всем американским партнерам придется завершить любое сотрудничество с ГАЗом. Но по факту это касается не только фирм из США, но и европейских поставщиков. Соответветственно, «Газели» и «Газоны» могут остаться без электронных блоков, подушек безопасности и других компонентов, которые делаются за пределами России.

Между тем, Горьковский автозавод сейчас готовит премьеру «Газели NN» — это глубокий рестайлинг нынешней «Газели Next». По планам заводчан, новинка должна встать на конвейер через несколько месяцев. Еще одна будущая прмьера — «Соболь NN», фото которого появились в широком доступе.

производители, производство, автозаводы, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
24 декабря 2020
359