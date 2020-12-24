Американцы намерены оставить ГАЗ без импортных запчастей

В чем суть этой затянувшейся истории? То самое Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США хочет, чтобы основной владелец «Группы ГАЗ» Олег Дерипаска продал предприятие. Такое требование американцы впервые выдвинули почти 3 года назад, но после этого постоянно откладывали и продолжают откладывать ввод этих ограничений. При этом ГАЗ каждый квартал сдает заокеанскому Минфину финансовые отчеты.

Если санкции все же будут введены, всем американским партнерам придется завершить любое сотрудничество с ГАЗом. Но по факту это касается не только фирм из США, но и европейских поставщиков. Соответветственно, «Газели» и «Газоны» могут остаться без электронных блоков, подушек безопасности и других компонентов, которые делаются за пределами России.

Между тем, Горьковский автозавод сейчас готовит премьеру «Газели NN» — это глубокий рестайлинг нынешней «Газели Next». По планам заводчан, новинка должна встать на конвейер через несколько месяцев. Еще одна будущая прмьера — «Соболь NN», фото которого появились в широком доступе.