Для кого КамАЗ построил «Оку» нового поколения

Фото производителя.
Скажем честно: премьера хэтчбэка «Кама-1» от КамАЗ стала едва ли не главной неожиданностью уходящего года. Притом создатели машинки раздавали смелые комментарии, обещая серийную версию преемника «Оки» чуть ли не через год. Однако на деле постановка модели на производство будет идти гораздо дольше.

Как честно рассказал глава КамАЗа Сергей Когогин, в серию «Кама-1» пойдет не раньше 2023—2024 года. Притом босс грузового атвогиганта, наконец, открыто заявил, что машинку скроили под нужды каршеринга.

«В ней все упрощено, везде ровные поверхности, нет скрытых полостей — это сделано для арендодателя, чтобы облегчить ему уборку», — отметил господин Когогин.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Примерная стоимость машины заявлена на уровне 1,2—1,4 миллиона. Но понятно, что через 3—4 года это могут быть уже 2—3 миллиона рублей (а если нефть подорожает до $200 за баррель, то наоборот — 500—600 тысяч). Хотя при любом раскладе камазовцы не верят, что смогут продавать больше 2—3 тысяч автомобильчиков в год.

Потенциальными рынками для электромобилей камазовский глава видит только столицы — Москву и Санкт-Петербург. Потом, по его мнению, мода на батарейные модели дойдет до российских миллионников. А вот для жителей маленьких городов нашей необъятной «Кама-1» будет малоинтересна ближайшие 5—7 лет…

Между тем, автозавод не видит проблемы, чтобы сделать более практичную версию этой разработки — с удлиненным на полметра кузовом. Вдобавок из малышки сделают грузовичок: ради этого придется изменить конструкцию шасси, не трогая электронную архитектуру. Собственно, коммерческое исполнение должно появиться достаточно скоро.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», «Каму-1» разработал питерский политех, поэтому машину впервые показали на межвузовской выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2020». Портал «АвтоВзгляд» не только написал об этом новость, но и подготовил полноценный видеообзор.

23 декабря 2020
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