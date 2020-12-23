Для кого КамАЗ построил «Оку» нового поколения

Примерная стоимость машины заявлена на уровне 1,2—1,4 миллиона. Но понятно, что через 3—4 года это могут быть уже 2—3 миллиона рублей (а если нефть подорожает до $200 за баррель, то наоборот — 500—600 тысяч). Хотя при любом раскладе камазовцы не верят, что смогут продавать больше 2—3 тысяч автомобильчиков в год.

Потенциальными рынками для электромобилей камазовский глава видит только столицы — Москву и Санкт-Петербург. Потом, по его мнению, мода на батарейные модели дойдет до российских миллионников. А вот для жителей маленьких городов нашей необъятной «Кама-1» будет малоинтересна ближайшие 5—7 лет…

Между тем, автозавод не видит проблемы, чтобы сделать более практичную версию этой разработки — с удлиненным на полметра кузовом. Вдобавок из малышки сделают грузовичок: ради этого придется изменить конструкцию шасси, не трогая электронную архитектуру. Собственно, коммерческое исполнение должно появиться достаточно скоро.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», «Каму-1» разработал питерский политех, поэтому машину впервые показали на межвузовской выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2020». Портал «АвтоВзгляд» не только написал об этом новость, но и подготовил полноценный видеообзор.