LADA Vesta получит фары от нового Renault Logan

Напомним, что на заводе «Lada Ижевск» уже собрали пилотную партию из десяти обновленных «Вест». Очевидно, что сфотографированная неизвестным шпионом машина — одна из этого десятка. На снимке мы точно видим светодиодную оптику от третьего поколения Renault Logan, которое тольк-только появилось в Европе.

Такая унификация объясняется просто: рано или поздно новый «Логан» тоже встанет на конвейер АВТОВАЗа, и одинаковые фары на двух моделях позволят обеим маркам экономить. Тем более, что производством осветительных приборов, как стало известно ранее, замется один из российских заводов. А чем больше тираж, тем ниже себестоимость изделия.

Добавим, что создатель LADA Vesta Стив Маттин только что покинул АВТОВАЗ «по личным обстоятельствам». Следующие новинки от LADA будет рисовать уже другой человек — Жан-Филипп Салар, который до этого занимал пост директора по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе. Этот француз как раз нарисовал второй Duster и третий Logan!