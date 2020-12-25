LADA Vesta получит фары от нового Renault Logan

Фото: vk.com, группа AvtoVAZ News.
В «интернетах» опубликовали первое фото рестайлинговой LADA Vesta! И оно, мягко говоря, удивляет: флагман отечественной марки примерил… фары от новейшего поколения Renault Logan. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности.

Напомним, что на заводе «Lada Ижевск» уже собрали пилотную партию из десяти обновленных «Вест». Очевидно, что сфотографированная неизвестным шпионом машина — одна из этого десятка. На снимке мы точно видим светодиодную оптику от третьего поколения Renault Logan, которое тольк-только появилось в Европе.

Такая унификация объясняется просто: рано или поздно новый «Логан» тоже встанет на конвейер АВТОВАЗа, и одинаковые фары на двух моделях позволят обеим маркам экономить. Тем более, что производством осветительных приборов, как стало известно ранее, замется один из российских заводов. А чем больше тираж, тем ниже себестоимость изделия.

Добавим, что создатель LADA Vesta Стив Маттин только что покинул АВТОВАЗ «по личным обстоятельствам». Следующие новинки от LADA будет рисовать уже другой человек — Жан-Филипп Салар, который до этого занимал пост директора по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе. Этот француз как раз нарисовал второй Duster и третий Logan!

новинки рынка, производители, автозаводы, новая модель, бюджетные авто
25 декабря 2020
1