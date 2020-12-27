Как дорожали подержанные машины в 2020-м, и насколько еще подорожают

Впрочем, об этом говорят и цифры продаж: в минувшем году было продано около 4 млн. автомобилей с пробегом против 1,5 млн. реализованных новых легковых авто. И, если верить аналитикам ресурса «СберАвто», приемлемая цена б/у авто, по мнению большинства пользователей, должна составлять от 150 000 до 800 000 рублей.

И кстати о ценах. Увы, но подержанные авто продолжают дорожать не слабее, чем новые. Так, средний прайс машины на вторичке составил в 2020-м примерно 550 000 рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. А принимая во внимание, что интерес россиян к бэушному автотранспорту продолжает расти, можно предположить, что и в 2021-м ценники в сторону увеличения будут переписывать не только официальные дилеры, но и частники. По некоторым прогнозам, средняя цена поднимется на те же 10%.

При этом действительно приличных машин с пробегом, учитывая продолжающееся старение отечественного автопарка, средний возраст которого приближается к 14-годам, найти станет все сложнее.