Как дорожали подержанные машины в 2020-м, и насколько еще подорожают

Впрочем, об этом говорят и цифры продаж: в минувшем году было продано около 4 млн. автомобилей с пробегом против 1,5 млн. реализованных новых легковых авто. И, если верить аналитикам ресурса «СберАвто», приемлемая цена б/у авто, по мнению большинства пользователей, должна составлять от 150 000 до 800 000 рублей.
И кстати о ценах. Увы, но подержанные авто продолжают дорожать не слабее, чем новые. Так, средний прайс машины на вторичке составил в 2020-м примерно 550 000 рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. А принимая во внимание, что интерес россиян к бэушному автотранспорту продолжает расти, можно предположить, что и в 2021-м ценники в сторону увеличения будут переписывать не только официальные дилеры, но и частники. По некоторым прогнозам, средняя цена поднимется на те же 10%.
При этом действительно приличных машин с пробегом, учитывая продолжающееся старение отечественного автопарка, средний возраст которого приближается к 14-годам, найти станет все сложнее.
Но если говорить о машинах стоимостью до 500 000 рублей, то самыми востребованными у россиян оказались модели марок LADA, Toyota и Nissan, за ними — в порядке возрастания цены — следуют Volkswagen, Skoda и Toyota. Кстати сказать, авто перечисленных марок оказалось и выгодно продавать. Или, по крайней мере, быстрее. Так, у прежних владельцев на реализацию своих «ласточек» уходило не более 20 дней.
В то время на продажу среднего и дорогого ценовых сегментов можно потратить от месяца до почти двух. Хотя и на них покупатели, разумеется, находятся. При этом наиболее популярные подержанные авто в премиум-сегменте, это представители «Большой немецкой тройки» –Mercedes, BMW, Audi.
При этом, что характерно, продавая свои машины, граждане все чаще пользуются таким инструментом, как трейд-ин, что, впрочем, вполне объяснимо:
– При выборе б/у автомобиля покупатели, как правило, в первую очередь интересуются юридической чистотой машины, наличием оригинального комплекта документов, техническим состоянием и отсутствием серьезных ДТП, это именно то, что дилеры досконально проверяют перед получением авто, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» директор «Автомобили с пробегом. АВИЛОН» Николай Баскаков. — Немаловажным для клиентов является соотношение цены и качества, а также комплектация, при сочетании этих факторов люди приобретают подержанный автомобиль.
Конечно, в связи с отложенным спросом и нехваткой новых автомобилей на вторичном рынке до сих пор сохраняется небольшой дефицит, но ситуация стабилизируется: люди, пользуясь дополнительными преимуществами по программам поддержки от импортеров, начали охотнее сдавать свои автомобили в трейд-ин, благодаря чему сток вторичного рынка восполняется…