Как узнать, что у приглянувшегося подержанного авто — скрученный пробег

По крайней мере, так утверждают эксперты компании Automama, специализирующейся на торговле бэушками. По их мнению, «скрученный» пробег имеет каждый второй подержанный автомобиль. Продавцов — особенно так называемых перекупов — провоцирует на подобный обман пробелы отечественных законах, не предусматривающих за это абсолютно никакого наказания. И если учесть, что только в минувшем августе на вторичке было реализовано 555 000 легковушек, проблема стоит очень остро. Однако, уверены специалисты, потенциальный покупатель может выявить «подлог» довольно просто:

– Скрутка' пробега носит в России повальный характер, — заявил генеральный директор Automama Никита Быков. — Выявить недобросовестного продавца можно по базам данных, используя VIN-номеру, при диагностике с помощью специального оборудования и при осмотре по косвенным признакам повышенного износа. Мы используем все три способа обнаружения «скрученного» пробега, что позволяет выявить более 80% случаев мошенничества, и отображаем информацию о вероятном пробеге в карточке автомобиля на нашем сайте…

При этом, как уточнил портал «АвтоВзгляд», сегодня довольно подробную информацию практически о любом подержанном авто можно легко и за приемлемые деньги получить через ресурсы «Автокод» и «Автотека». При чем что касается последней, то в ее базе содержится информация об около 50 млн. автомобилей, которая включает в себя данные не только о пробеге, а также факты участия т/с в ДТП, историю сервисного обслуживания и ремонта, нахождение в залоге, факт использования в такси и каршеринге.