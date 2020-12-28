KIA зарегистрировала названия для пяти новых моделей

Документы о регистрации новых модельных имен появились в базе Управления интеллектуальной собственности Южной Кореи. Согласно патентам, продуктовую линейку KIA пополнят автомобили под следующими названиями: EV2, EV3, IK4, EV5 и EV6. Вероятнее всего, речь идет об электромобилях. Правда, никаких подробностей о новинках пока не раскрывается.

Стоит добавить, что в рамках стратегии Plan S корейцы планируют провести ребрендинг, а в обозримом будущем построить электрические версии своих машин.

Для нашего брата электрокары, увы, не актуальны. Впрочем, в Россию их, скорее всего, и не привезут. Во всяком случае, в ближайшем будущем. Да и зачем, если автомобили KIA с традиционными двигателями внутреннего сгорания пользуются у нас неимоверной популярностью. А с выводом последних новинок бренд лишь усилит свои позиции на рынке.