Citroёn отзывает в России автомобили из-за небезопасных подушек безопасности

Официальные дилеры марки приглашают в техцентры владельцев автомобилей Citroёn С3, С4, а также DS3 и DS5, сошедших с конвейера осенью 2012 года. Как сообщает Росстандарт, в упомянутых машинах не исключен риск некорректной работы передних «эйрбегов».

Сажем больше: подушки безопасности могут оказаться и вовсе небезопасными. Дело в том, что из-за повышенной влажности газонаполнитель имеет шанс треснуть и даже разлететься при срабатывании в случае ДТП.

Лучше не затягивать и поспешить на сервис для устранения возможной неполадки. Пресловутый VIN можно проверить на официальном сайте Росстандарта.