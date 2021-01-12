Автосалон в Детройте заменили новым фестивалем

В последнее время автосалону в Детройте откровенно не везет. До 2019 года выставка проходила в январе, но затем, шоу решили перенести на лето, так как оно стало терять участников. Однако первое же летнее мероприятие отменили из-за коронавируса.

Судя по всему, в этом году организаторы решили не рисковать и провести вместо автосалона фестиваль Motor Bella, который должен пройти с 21 по 26 сентября в центре для автомобильных энтузиастов M1 Concourse. На его территории есть гоночный трек и большая открытая площадка.

Смысл в таком формате есть, ведь проведение шоу под открытым небом должно снизить вероятность заражения коронавирусом, а наличие гоночной трассы позволит провести ездовые презентации новинок.