Россия стала для Renault вторым рынком сбыта после Франции

Впрочем, французы довольны этим результатом, ведь снижение продаж объясняется строгим карантином во многих странах, так что ситуация могла быть еще хуже. Зато 2021-й компания начинает при более высоком уровне заказов, чем это было годом ранее! Кроме того, в Renault добились прогресса по наиболее прибыльным каналам продаж.

Нам же любопытно другое. Россия оказалась второй страной по общему объему сбыта машин! Здесь Группа Renault является лидером, занимая 30,1% рынка, а годовые продажи упали всего на 5,5%. Впрочем, за это надо благодарить скорее марку LADA — ее результаты входят в общую статистику.

Кстати, в Москве в 2021 году должно начаться производство нового «Дастера». Напомним, что в Европе второе поколение популярного SUV вышло еще три года назад. Однако французы не спешили привозить его в Россию, ведь и прежняя модель хорошо продавалась.