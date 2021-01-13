Picasso PS-01: новый швейцарский автомобиль с испанской фамилией

Индустриальная история страны насчитывает около ста автомобильных имен, часть из которых вспоминаются при первой подсказке. Например, Rinspeed, Monteverdi, Sbarro, Leblanc, Saurer. В 2017 сын Фердинанда Пиеха — Антон — открыл в Цюрихе компанию Piëch Automotiveпо производству электромобилей, добавив в швейцарский список еще одно заведомо звучное имя. Важная особенность швейцарского автопрома — он никогда не страдал массовостью, не пугал клиентов миллионными тиражами и не ориентировалась на нищих. Потому и не очень известен, хотя популярен.
Стартовый суперкар 2021 года имеет имя вовсе неожиданное: Picasso. Компания Picasso Automotive совсем свежая, зарегистрирована в Лугано 18.12.2019 Стефаном Пикассо при поддержке друга и соратника, дизайнера Роберто Курто, в основном известного грандиозными яхтами для миллиардеров и обликом двух мотоциклов Ducati Elefant 1200 или Suzuki DR Big 1000. Фамилия Пикассо вызывает гарантированное любопытство.
Когда Citroёn позволил себе назвать этим именем лишь одну модель, судебные иски с наследниками испанского художника вылились в разорительную и долгую эпопею. Но французы сумели отбиться, предъявив документы о косвенном родстве и живого потомка. Нынешний швейцарский обладатель шикарной фамилии интригу хранит до конца.
Про первую новинку года известно, что «батарейки в комплект не входят». Никаких модных потаканий для зеленых и голубых. Двигатель внутреннего сгорания в базе, V6 мощностью 600 л. с. Откуда взят мотор секретный родственник испанского художника не говорит, но по косвенным данным это силовой агрегат Alfa Romeo Giulia GTA с двумя турбинами.
Но ведь с таким мотором трудно прослыть суперкаром. Должна быть какая-то особенность? Выдающаяся и понятная настолько, чтоб в баре не испытывать неловкость, когда остальные начнут бестактно уточнять смысл покупки. В духе эпатажного Пабло Пикассо нынешний однофамилец выкладывает козырь: это суперкар с впечатляющим соотношением мощности и веса, поскольку Picasso PS-01 обещан «самым сумасшедшим автомобилем из углеродного волокна в истории».
Кузов построен на плите из углеродного волокна длиной 3,2 метра и она самая длинная из тех, что когда-либо использовались в автомобиле. Кроме того, из карбона сделан задний подрамник. Благодаря углеволокну, масса автомобиля составляет 900 кг. Возможно, в бардачок будут заботливо класть рекомендации для похудения и популярные диеты, чтоб не мешать машине сохранять рекордные показатели. В любом случае, эпатаж вполне соответствует стилю Пабло Пикассо.
Когда машина появится на дороге? 25 ноября 2021 исполнится 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо. Старт возможен к этой дате. Тем более, что есть инвестор, подписанные контракты и несколько покупателей. Но если учесть, что Пабло Пикассо прожил очень долгую жизнь в 91 год и его настоящее имя нескончаемо длинное, время потянуть резину в избытке.
А знаете, как полностью звучит имя знаменитого испанского художника? Па́бло Дие́го Хосе́ Франси́ско де Па́ула Хуа́н Непомусе́но Мари́я де лос Реме́диос Сиприа́но де ла Санти́сима Тринида́д Ма́ртир Патри́сио Руи́с и Пика́ссо. Швейцарскому автомобилю столько не понадобится.