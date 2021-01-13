Picasso PS-01: новый швейцарский автомобиль с испанской фамилией

Индустриальная история страны насчитывает около ста автомобильных имен, часть из которых вспоминаются при первой подсказке. Например, Rinspeed, Monteverdi, Sbarro, Leblanc, Saurer. В 2017 сын Фердинанда Пиеха — Антон — открыл в Цюрихе компанию Piëch Automotiveпо производству электромобилей, добавив в швейцарский список еще одно заведомо звучное имя. Важная особенность швейцарского автопрома — он никогда не страдал массовостью, не пугал клиентов миллионными тиражами и не ориентировалась на нищих. Потому и не очень известен, хотя популярен.

Стартовый суперкар 2021 года имеет имя вовсе неожиданное: Picasso. Компания Picasso Automotive совсем свежая, зарегистрирована в Лугано 18.12.2019 Стефаном Пикассо при поддержке друга и соратника, дизайнера Роберто Курто, в основном известного грандиозными яхтами для миллиардеров и обликом двух мотоциклов Ducati Elefant 1200 или Suzuki DR Big 1000. Фамилия Пикассо вызывает гарантированное любопытство.

Когда Citroёn позволил себе назвать этим именем лишь одну модель, судебные иски с наследниками испанского художника вылились в разорительную и долгую эпопею. Но французы сумели отбиться, предъявив документы о косвенном родстве и живого потомка. Нынешний швейцарский обладатель шикарной фамилии интригу хранит до конца.