«Кама-1»: первая после третьей, или Почему новая «Ока» — это утопия

Открывает парад гипнотизеров академик РАН Андрей Рудской. Ему доверено заставить нас поверить, что будущий аппарат по имени «Кама-1» — и вправду первый. Хотя еще не остыл труп точно такого же «серийного», получившего поддержку министра Дениса Мантурова, электромобиля Zetta. Про покойного ответственно заявлено, что «в декабре прошлого года начнутся продажи по цене в 450 000 рублей за базовую версию с запасом хода в 200 км».

По соседству с остывающей Zetta (которую, впрочем, еще пытаются реанимировать), покоится электрический Monarch, якобы объявивший о приеме заказов 10 ноября 2020 года, а до них концерн «Калашников» успел в 2018 году собрать партию электромобилей «Овум» с запасом хода в 150 км для московской полиции.