«Кама-1»: первая после третьей, или Почему новая «Ока» — это утопия

Открывает парад гипнотизеров академик РАН Андрей Рудской. Ему доверено заставить нас поверить, что будущий аппарат по имени «Кама-1» — и вправду первый. Хотя еще не остыл труп точно такого же «серийного», получившего поддержку министра Дениса Мантурова, электромобиля Zetta. Про покойного ответственно заявлено, что «в декабре прошлого года начнутся продажи по цене в 450 000 рублей за базовую версию с запасом хода в 200 км».
По соседству с остывающей Zetta (которую, впрочем, еще пытаются реанимировать), покоится электрический Monarch, якобы объявивший о приеме заказов 10 ноября 2020 года, а до них концерн «Калашников» успел в 2018 году собрать партию электромобилей «Овум» с запасом хода в 150 км для московской полиции.
Второй заклинатель первого/четвертого серийного электромобиля России — главный конструктор инжинирингового центра CompMechLab СПбПУ Олег Клявин. Он не очень внятно обозначил, что у его изделия запас хода 300 км, но если на машине ездить, то не более 250 км.
Третий иллюзионист — руководитель центра компетенций НТИ и инжинирингового центра CompMechLab СПбПУ Алексей Боровков. Пытаясь поднять уровень престижа, он полагает будущий электромобиль… кроссовером. В свое время, когда в 2004 году фирме Mercedes не хватило статуса модели CLS, обычный четырехдверный седан они прозвали купе. Теперь русский электрический аппарат внезапно ощутил себя кроссовером. Кстати, полноприводная Zetta кроссовером себя не считала.
На важнейший вопрос о происхождении первого/четвертого русского электромобиля пришлось отвечать, аккуратно поделив ответственность на всех и укрывшись псевдонимом пресс-службы центра компетенций: электромобиль отечественный, но немного китайский. Зато в планах есть намерение разработать отечественные батареи и электродвигатель.
Объясняться по поводу цены смелых не нашлось, поэтому есть лишь заклинание: миллион рублей. Но в случае, если удастся произвести 20 000 штук, что непроизвольно вызывает в памяти фразу из кинокомедии, ставшую русской пословицей: «Кoгда вы гoвoрите, Иван Васильевич, впечатление такoе, чтo вы бредите». Между тем, индустриальный партнерр проекта — КамАЗ — выпускать авто на своих мощностях отказался, что так же говорит о туманных перспективах разработки.
…Кстати, путаться в приоритетах у нас принято давно. Что даже закреплено в гидронимах со времен Ерофей Палыча Хабарова, когда безымянным речкам давали непривычные имена: 2-я Третья, 1-я Седьмая. Но речки до сих пор есть, а ни одного из первых электромобилей нет.