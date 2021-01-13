АВТОВАЗ обнародовал список новинок LADA в 2021 году

Официально вазовцы подтвердили выход только двух новинок: LADA Niva Travel и LADA Largus Cross — их презентуют буквально на днях. Что касается рестайлинга «Весты», который по информации инсайдеров, должен пройти летом этого года, то он, видимо, будет отложен. Во всяком случае, во время конференции было сказано буквально следующее: «В 2021-м рестайлинг не планируется, иначе мы бы об этом сказали. Но продолжайте следить за нашими новостями», — заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне.

Зато господин Морне подтвердил, что LADA сейчас работает над следующим поколением семейства Granta, а также над принципиально новой «Нивой». Однако сроки их появления вазовский босс предпочел не раскрывать.

Еще одна новость — горячий универсал LADA Vesta SW Sport выпускать не планируется. Также вице-президент по продажам и маркетингу открестился от минивэна (его анонсировали шпионы): дескать, потребителям вполне хватает обычных универсалов.

Кроме того, АВТОВАЗ не хочет заниматься электромобилями, так как «для них нет рыночных перспектив». С другой стороны, в гамме Группы Renault есть батарейные модели, которые при наличии спроса можно выпускать под брендом LADA.

Примитивный робот АМТ окончательно признан ошибкой: в плане автоматических трансмиссий тольяттинцы теперь будут использовать решения из ассортимента Renault — вариаторы Jatco, уже появившиеся на моделях Vesta и XRAY.