Пандемия не помешала марке Skoda продать огромное количество автомобилей

Десятую часть из этого миллиона обеспечила Россия: в нашей стране Skoda установила новый рекорд продаж, отгрузив 94 600 автомобилей (+6,8%). Хотя крупнейшим рынком, несмотря на жесткий карантин в начале года, продолажает оставатся Китай, где чехи смогли пристроить 173 000 машин при спаде спроса на 38,7%.

Что касается расклада по моделям, то главным хитом «Шкоды» держится семейство Octavia (257 400; −29,2%). А вот троица кроссоверов Karoq (137 200; −10,1%), Koqiaq (131 600; −23,4%) и Kamiq (128 500; +99,0%) продается плюс-минус одинаково. Замыкает пятерку лидеров малышка Fabia (105 500; −39,0%).

Кстати, недавно мы отобрали настоящую гремучую смесь из ярких и популярных представителей среднего класса, все больше претендующих в премиальный. Притом за Европу как раз боролся «чех» с немецкими корнями — Skoda Superb. Огненная Mazda6 и культовая Toyota Camry представляли японский автопром, демонстрируя многополярную философию. Портал «АвтоВзгляд» свел их в схватке без скидок на регалии.