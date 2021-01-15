АВТОВАЗ опять поднял цены на свои машины

С 15 января подорожали все модели бренда кроме LADA Niva. В наименьшей степени это коснулось бюджетной Granta седан. Ее ценник подрос всего на 10 000 рублей в базовом исполнении. Тем не менее, она теперь стоит от 500 000 рублей.

LADA Niva Legend в трех- и пятидвернгом кузове подскочила в цене на 12 000 и 14 000 рублей соответственно. Теперь за каждую из этих модификаций дилеры просят не менее 600 000 и 645 000. Базовый Largus тоже подорожал — на 15 000 рублей. В пассажирском кузове он обойдется не менее чем в 669 000 рублей, а в виде фургона — 656 000 рублей. Ценник LADA Xray подрос на 10 000—19 000 рублей. Отныне он равен не менее чем в 680 000 рублям.

Сильнее всего поднялась стоимость LADA Vesta. У седана — на 20 000 рублей (от 704 000). Прайс на Vesta-универсал подскочил на 31 000 рублей. Теперь за него придется выложить не менее 791 000. Та же машина в комплектации Cross теперь стоит на 39 000 рублей дороже — от 906 000 рублей.