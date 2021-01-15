Не автомобилем единым: KIA меняет рыночную стратегию

Это значит, что KIA запустит собственные каршеринг, подписку альтернативных[ схем владения машиной. Любопытно, что именно Россия оказалась одной из первых стран, где была запущена подписка KIA Mobility.

Еще одним направлением работы станет создание специальной серии автомобилей PBV (Purpose-Built Vehicles) для каршеринга и доставки. По мнению корейцев, в ближайшее десятилетие именно такие машины ждет взрывной рост спроса.

И, конечно, KIA готовит целую россыпь электромобилей: к 2027 году должны выйти сразу семь моделей на платформе E-GMP. Первую представят уже через месяц-другой, а дальше новинки буквально повалят друг за другом.

Кстати, только что KIA сменила логотип, а также презентовала новый слоган. Портал «АвтоВзгляд» рассказал, зачем корейская компания, а следом — американский концерн GM вдруг решили обновить корпоративные эмблемы.