General Motors готовит к продаже 30 новых автомобилей

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Американцы объявили о намерениях стать первым автостроителем на планете, использующим полностью беспроводную систему управлениями аккумуляторами для электрокаров. Более того: General Motors готовит к выпуску 30 совершенно новых автомобилей.

Результатом плотной работы GM уже стала батарея, обеспечивающая машинам свыше 700 км хода без дополнительной зарядки, а вместе с тем на 25% уменьшив вес аккумулятора и на 40% — его стоимость. Впрочем, несмотря на удешевление и технологичность, автомобили General Motors бюджетными не являются. Хотя и без того на них завидный спрос. Во всяком случае, у себя на родине.

К слову, первую партию новейшего электрического Hummer по цене в 113 000 долларов раскупили буквально за несколько часов. Однако не только им планируют обаять покупателей за океаном. Компания уже показала свежий электроседан Cadillac Celestiq c полностью стеклянной крышей и системой четырехколесного управления. Дальше — больше.

Джиэмовцы готовят представить новые, полностью автономные автомобили на электротяге, а в довесок ко всему еще и машины, умеющие летать. В общем, американцы в ближайшие пять лет хотят не просто удивить автолюбителей, а задать свежеиспеченные тренды в индустрии.

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19 января 2021
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