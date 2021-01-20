BMW опять задумалась над строительством завода в России

Фото: m.weatlas.com.
Как написал когда-то Илья Кормильцев, а затем спел Вячеслав Бутусов, «эта музыка будет вечной»: марка BMW снова задумалась над строительством собственного российского завода. Притом, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», финальное решение по этому вопросу будет принято совсем скоро.

Сейчас производством автомобилей BMW занимается калининградский завод «Автотор». По итогам 2020 года на машины российской сборки пришлось больше половины всех продаж марки, однако клиенты все чаще выбирают авто зарубежного происхождения: «Цена локализованных автомобилей из-за потери различных субсидий со стороны государства становится более высокой и для нас, и для клиентов», — признался глава BMW Group в России Штефан Тойхерт.

Впрочем, отказываться от выпуска машин в нашей стране баварцы не планируют. Более того, в течение этого года должно быть принято принципиальное решение по поводу строительства собственного завода. Напомним, что ранее в качестве потенциальной площадки рассматривался технопарк Храброво в Калининградской области.

По мнению портала «АвтоВзгляд», со стройкой BMW уже опоздала. Ведь сейчас, чтобы подписать инвестиционный контракт, производителю надо взять на себя обязательства по углубленной локализации моделей. А налаживать производство двигателей немецкой марке точно не имеет смысла.

Кстати, наши чиновники решили оценить глубину локализации моделей отечественной сборки, для чего каждой машине был присвоен рейтинг, учитывающий долю деталей и операций, выполненных внутри России. Результаты этой работы оказались крайне любопытными.

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20 января 2021
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