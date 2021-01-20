В сети появились фото новой роскошной версии Audi А8

В пользу того, что перед нами именно Audi A8 Horch говорит маскировочная пленка над ручкой задней двери. Думаем, что за ней скрывается шильдик H.

Напомним, что немцы недавно возродили бренд Horch, под которым в период с 1904-го по 1942 год выпускали премиальные автомобили с восьмицилиндровыми моторами.

Судя по фото, роскошный флагман марки базируется на удлиненной версии A8L. Также можно предположить, что у него будет иной дизайн бамперов и решетки радиатора.

Основные изменения ожидаются в салоне. Тут появится новая отделка премиальной кожей и деревом, а задние пассажиры получат два отдельно стоящих кресла с функцией массажа. Будет и новая информационно-развлекательная система с двумя планшетами, установленными в спинках передних кресел. Пожалуй, для полного счастья не хватает только джакузи.

Под капотом «Хорьха» разместят доработанный шестилитровый W12 с отдачей более 600 сил. Не исключено, что покупателям предложат и 4-литровый бензиновый V8 мощностью 459 л. с. Что касается дебюта седана, то он должен состояться в конце 2021 года.