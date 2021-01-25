Названа дата старта продаж обновленного Kia Picanto

Продажи Kia Picanto после фейслифта стартуют 5 марта. Изменения экстерьера модели свелись, преимущественно, к новому дизайну основной оптики (теперь она может быть светодиодной), противотуманных фар, бампера и решетки радиатора. Появилась комплектация Picanto GT Line. Она отличается наличием накладок красного цвета по краям радиаторной решетки, 16-дюймовыми колесными дисками и рулевым колесом спортивного дизайна с усеченной в нижней части формой обода.

Кроме того, после обновления интерьере Picanto появился 8-дюймовый экран новой мультимедийной системы и новая приборная панель с 4,2-дюймовый цифровым TFT-дисплеем высокого разрешения. Отныне машинка может оснащаться системами мониторинга «слепых зон» и помощи при выезде с парковки задним ходом.

Kia Picanto будут поступать на российский рынок в России с двумя атмосферными бензиновыми двигателями: с литровым 67-сильным и 1,2-литровым 84-сильным. Младший мотор агрегатируется исключительно с 5-ступенчатой «механикой», а 1,2 литра — с четырехступенчатым «автоматом». В зависимости от комплектации, цена на обновленный Picanto составит от 820 000 рублей до 1,115 млн. рублей.