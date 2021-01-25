Почему АВТОВАЗ передумал выпускать народный минивэн

Фото: kolesa.ru.
Весной 2019 года АВТОВАЗ подписал СПИК — специальный инвестиционный контракт, который закрепил условия работы для автогиганта со стороны правительства, но потребовал от завода определенных действий. В частности, наш «дважды автомобильный» пообещал поставить на конвейер минивэнчик LADA Van. Но теперь, как выяснил портал «АвтоВзгляд», от создания этой модели решено отказаться.

Модель LADA Van вазовцы хотели скроить из компактвэна Renault Dokker. К исходнику планировали приладить фирменный ладовский передок (как на «Весте» и «Гранте»), а заодно внедрить ладовский восьмиклапанник. К 2022 году новинка должна была встать на конвейерную линию В0.

Однако этим планам сбыться не суждено. Скромные продажи исходного «Доккера» заставили автогигант пересмотреть стратегию — за неполную трехлетку россияне приобрели лишь 4 800 французских «каблучков» марокканской сборки

Окончательное решение по поводу LADA Van боссы АВТОВАЗа примут до конца 2021 года, однако шансы, что проект возобновят, практически минимальны. А значит, из недорогих 7-местных авто на российском рынке по-прежнему будет присутствовать лишь Largus.

Кстати, в Тольятти базовые версии автомобилей LADA принято называть «ободранными». Так вот: один из дилеров отечественной марки как раз получил новую Niva Travel в начальной комплектации. Портал «АвтоВзгляд» опубликовал снимок этой машины.

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25 января 2021
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