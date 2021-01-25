Почему АВТОВАЗ передумал выпускать народный минивэн

Модель LADA Van вазовцы хотели скроить из компактвэна Renault Dokker. К исходнику планировали приладить фирменный ладовский передок (как на «Весте» и «Гранте»), а заодно внедрить ладовский восьмиклапанник. К 2022 году новинка должна была встать на конвейерную линию В0.

Однако этим планам сбыться не суждено. Скромные продажи исходного «Доккера» заставили автогигант пересмотреть стратегию — за неполную трехлетку россияне приобрели лишь 4 800 французских «каблучков» марокканской сборки

Окончательное решение по поводу LADA Van боссы АВТОВАЗа примут до конца 2021 года, однако шансы, что проект возобновят, практически минимальны. А значит, из недорогих 7-местных авто на российском рынке по-прежнему будет присутствовать лишь Largus.

Кстати, в Тольятти базовые версии автомобилей LADA принято называть «ободранными». Так вот: один из дилеров отечественной марки как раз получил новую Niva Travel в начальной комплектации. Портал «АвтоВзгляд» опубликовал снимок этой машины.