Bentley отзывает в России небезопасные автомобили

Дело в том, что люксовые кабриолеты дают возможность открывать и складывать крышу с пульта дистанционного управления. Причем на удаленном расстоянии. Удобно? Еще как! Но в Росстандарте посчитали такую опцию небезопасной.

В ведомстве уверены: так как у привода складного верха Bentley Continetal GTC отсутствует функция, защищающая от защемления, для обитателей салона есть риск получения травм.

Впрочем, решить проблему можно. Для этого представители официальных дилеров британской марки обновят программное обеспечение. Разумеется, бесплатно. Владельцам пресловутых «открывашек» потребуется лишь приехать в техническую зону.