Как онлайн-сервисы по проверке машин завышают данные о пробегах

Скрученный пробег на подержанном автомобиле не одно десятилетие оставался кошмаром каждого автовладельца, приобретающего машину на вторичке. Но с приходом цифровых технологий на помощь людям пришли сервисы электронных проверок авто. Казалось бы, что может тут пойти не так? Ввел госномер, марку, модель и год выпуска машины и в течении пары минут получи полную историю своего будущего автомобиля с данными о реальном пробеге, количестве владельцев и аварий, и даже подтверждение или опровержение того, не работал ли он в такси или в каршеринге.

Однако мифы о том, что все сервисы подобных электронных услуг одинаково полезны, развеял член сообщества «Синие ведерки» Александр Сорокин, рассказавший в группе историю о том, как однажды, решив проверить свою машину на одном из подобных ресурсов, пришел в ужас от полученной информации о том, что его автомобиль якобы участвовал в ДТП не менее шести раз.

У автовладельца нет доказательств того, что могло послужить причиной подобных и, как он уверяет, беспочвенных изменений в истории его авто, но факт остается фактом — машина по базам электронных проверок теперь бьется как «аварийная». И решить вопрос с восстановлением репутации своего «железного друга» автовладелец сможет только полюбовно (или через досудебную претензию) договорившись с электронным ресурсом.