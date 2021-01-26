Как онлайн-сервисы по проверке машин завышают данные о пробегах

Скрученный пробег на подержанном автомобиле не одно десятилетие оставался кошмаром каждого автовладельца, приобретающего машину на вторичке. Но с приходом цифровых технологий на помощь людям пришли сервисы электронных проверок авто. Казалось бы, что может тут пойти не так? Ввел госномер, марку, модель и год выпуска машины и в течении пары минут получи полную историю своего будущего автомобиля с данными о реальном пробеге, количестве владельцев и аварий, и даже подтверждение или опровержение того, не работал ли он в такси или в каршеринге.
Однако мифы о том, что все сервисы подобных электронных услуг одинаково полезны, развеял член сообщества «Синие ведерки» Александр Сорокин, рассказавший в группе историю о том, как однажды, решив проверить свою машину на одном из подобных ресурсов, пришел в ужас от полученной информации о том, что его автомобиль якобы участвовал в ДТП не менее шести раз.
У автовладельца нет доказательств того, что могло послужить причиной подобных и, как он уверяет, беспочвенных изменений в истории его авто, но факт остается фактом — машина по базам электронных проверок теперь бьется как «аварийная». И решить вопрос с восстановлением репутации своего «железного друга» автовладелец сможет только полюбовно (или через досудебную претензию) договорившись с электронным ресурсом.
С более распространенным случаем — предоставлением недостоверных данных о пробеге авто — столкнулась и автор этой статьи. Перед приобретением подержанного автомобиля при проверке выяснилось, что согласно базам данных, пробег на скручен чуть менее, чем в 10 раз — при текущем 8600 км. машина якобы прошла под 80 000, после чего (причем — года за 3 до предполагаемой продажи авто) пробег был скручен практически до текущего.
К счастью, сапожники на самом деле оказываются без сапог значительно реже, чем это декларирует народная мудрость. По итогам оценки состояния авто независимым экспертом, компьютерной диагностики и всесторонней проверки в автосервисе выяснилось, что пробег планируемого к приобретению авто полностью соответствует указанному — 8600 км.
Разумеется, такие несовпадения в базах данных не могли не вызвать у вашего корреспондента желания расследовать ситуацию и разобраться в причинах произошедшего. При общении с изумленным владельцем приобретаемого автомобиля выяснилось, что на протяжении нескольких лет для по сути стоявшего на приколе авто приобреталась диагностическая карта, причем не лично владельцем, а его знакомым, который делал это не глядя в интернете, оставляя заполнение данных о пробеге продавцам диагностических карт.
А последние, автомобиль и в глаза не видевшие, заполняли данные о пробеге, исходя из своих представлений. Далее эти сведения, которые попадали в базу ЕАИСТО, ни владелец автомобиля, ни его добровольный помощник проверить не удосужились. В результате, теперь уже моя машина обрела вместо 6400 пробега — 64 000. Но не проехав за год и пару тысяч км, на следующий год уже оказалась в базе с данными о 600 км, которые бдительный сервис электронной проверки немедленно пометил, как сомнительные. Кстати похожие истории возникают и из-за неверно указанного пробега в страховых документах.
Но если «прободаться» с электронной площадкой проверок в первом случае можно (достаточно запросить данные об участии авто в ДТП, например, в ГИБДД — и репутация вашего автомобиля восстановлена), то во втором идти и что-то доказывать вам совершенно не к кому, так как эти данные уже утекли на «черный» рынок и кого просить о внесении изменений в очевидно нелегальные базы непонятно.
При этом покупатели практически безоговорочно верят телеграм-ботам, подозревая продавца в попытке прямого обмана. Такие авто с сомнительной историей продаются со скидкой в несколько десятков, а иногда — и сотен тысяч рублей, И это — цена невнимательности при оформлении диагностической карты онлайн без СМС и регистрации.
Пословица «Береги честь смолоду» для автовладельцев стала с распространением данных об автомобилях, как никогда актуальной. Если где-то в какой-то базе вдруг допустили ошибку и пририсовали к пробегу вашего авто лишний нолик, то потом все, кому вы будете пытаться продать автомобиль, будут считать вас за жулика, который скрутил пробег по старинке и пытается заломить цену.
Отмыться от этого добросовестному автовладельцу практически невозможно, поэтому будьте бдительны, не покупайте диагностическую карту у непонятных лиц и непонятно где, ведь это может обернуться большими финансовыми и эмоциональными убытками.