Компания Geely спасла обанкротившуюся марку Lifan

Формально группу Lifan приобрела компания со сложным названием Manjianghong Company. Вот только мировые СМИ уверяют, что конечными владельцами «Лифана» отныне стали государственный инвестиционный фонд Liangjiang Equity Investment Fund и подразделение Geely Technology. Им, соотвественно, принадлежат 51 и 49% акций.

К выпуску старых лифановских моделей новые хозяева решили не возвращаться. Что правильно: те машины были, мягко говоря, так себе. Более того: на память не стали оставлять даже эмблему автопроизводителя! А еще сменили профиль: теперь Lifan — это производитель не традиционных машин, а техники на электротяге.

Первой моделью переродившегося бренда стал минивэн Maple 80V из обоймы Geely, на который банально навесили другие шильдики (он — на заглавном фото). Но дальше будет интереснее, так как под маркой появятся и собственные разработки. Что ж, подождем… Хотя нам, россиянам, батарейные авто пока малоинтересны.

Что касается материнской компании Geely, то ее дела идут более, чем хорошо. Из последних новостей — амбициозный кроссовер Geely Tugella с модным нынче кузовом купе обзавелся новой комплектацией Luxury и стал доступнее для потребителей. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем же отличается свежая версия от «топа».