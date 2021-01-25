Как даже опытные автовладельцы сами «убивают» турбину в моторе

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Чем дальше развивается автопром, тем дольше приходится задумываться, вспоминая: на какие модели машин пока еще не устанавливают турбомоторы. Несмотря на то, что эти силовые агрегаты уже давно стали привычным атрибутом легковой машины, правильно эксплуатировать их умеют не многие. Как водители сами «запарывают» новомодные двигатели — в материале портала «АвтоВзгляд».

Пожалуй, никому уже не откроешь Америку рассказав, что турбина в наддувном моторе не любит масляного голодания. Поскольку ее конструкция «держится» на подшипниках скольжения: ось ротора турбины вращается, опираясь, фактически, на тончайшую масляную пленку. Все более-менее соображающие автовладельцы об этом осведомлены. Но о том, что следует из столь «сакрального» знания, мало кто задумывается.

ГАЗУ, ГАЗУ!

Особенно это касается обладателей малообъемных и по-максимуму облегченных современных турбомоторов — они особенно чувствительны ко всякого рода «нюансам» эксплуатации. Например к «подгазовыванию». У некоторых водителей есть такая привычка: стоя на светофоре, периодически нажимать и отпускать педаль газа, заставляя мотор периодически подбрасывать, а затем вновь снижать до холостых обороты коленвала. При каждом таком «подбросе» турбина раскручивается. Затем обороты двигателя резко падают, из-за чего масляный насос снижает производительность. А турбина еще какое-то время крутится с высокой скоростью.

В результате подшипники скольжения испытывают то самое масляное голодание и ускоренно изнашиваются. Что в конце концов приводит к необходимости внепланового и дорогостоящего ремонта турбонагнетателя.

СОМНИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ

Заметим, кстати, что подобную манеру «подгазовывать на месте» водители порой демонстрируют и при прогреве машины зимой — в надежде, что мотор быстрее выйдет на рабочую температуру. Получение искомого результата в данном случае сомнительно, а приближение конца турбины — более чем вероятно.

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ХОЛОДНЫЙ ДУШ

Лихая езда по глубоким лужам — на высокой скорости с эффектными брызгами — тоже не продляет жизнь нагнетателю. Попадание воды на корпус турбины означает резкое местное охлаждение, которое с большой вероятностью может вызвать появление трещины в этой детали. В дальнейшем повреждение будет неумолимо разрастаться с неизбежным печальным концом для всего узла.

МЕНЬШЕ МАСЛА — БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ

Если регулярно не контролировать уровень масла в моторе, то можно, незаметно для себя, довести его уровень ниже «минимума». И спокойно ездить при этом. Хотя практически любая турбина очень не любит подобного. Ведь недостаток смазки почти всегда означает для нее катастрофичное масляное голодание, о котором мы упоминали в начале материала.

ХОРОШО, НО ПЛОХО

Иногда автовладелец считает, что для его турбрдвигателя подойдет любое качественное моторное масло. Для нагнетателя это грозит проблемами. Дело в том, что в данном случае следует использовать исключительно смазку, предназначенную для турбодвигателей. Ведь она должна обладать способностью работать не только в цилиндрах движка, но и в турбине — при высоких температурах и на скоростях вращения в 20—30 раз более высоких, нежели у коленвала. Под столь тяжелые условия совершенно не с проста создаются специальные марки моторных масел. Использование вместо лубриканта такого типа чего-то иного грозит ремонтом турбины.

двигатель, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло
25 января 2021
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