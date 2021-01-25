Как даже опытные автовладельцы сами «убивают» турбину в моторе

Пожалуй, никому уже не откроешь Америку рассказав, что турбина в наддувном моторе не любит масляного голодания. Поскольку ее конструкция «держится» на подшипниках скольжения: ось ротора турбины вращается, опираясь, фактически, на тончайшую масляную пленку. Все более-менее соображающие автовладельцы об этом осведомлены. Но о том, что следует из столь «сакрального» знания, мало кто задумывается.

ГАЗУ, ГАЗУ!

Особенно это касается обладателей малообъемных и по-максимуму облегченных современных турбомоторов — они особенно чувствительны ко всякого рода «нюансам» эксплуатации. Например к «подгазовыванию». У некоторых водителей есть такая привычка: стоя на светофоре, периодически нажимать и отпускать педаль газа, заставляя мотор периодически подбрасывать, а затем вновь снижать до холостых обороты коленвала. При каждом таком «подбросе» турбина раскручивается. Затем обороты двигателя резко падают, из-за чего масляный насос снижает производительность. А турбина еще какое-то время крутится с высокой скоростью.

В результате подшипники скольжения испытывают то самое масляное голодание и ускоренно изнашиваются. Что в конце концов приводит к необходимости внепланового и дорогостоящего ремонта турбонагнетателя.

СОМНИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ

Заметим, кстати, что подобную манеру «подгазовывать на месте» водители порой демонстрируют и при прогреве машины зимой — в надежде, что мотор быстрее выйдет на рабочую температуру. Получение искомого результата в данном случае сомнительно, а приближение конца турбины — более чем вероятно.