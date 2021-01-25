Как даже опытные автовладельцы сами «убивают» турбину в моторе

Пожалуй, никому уже не откроешь Америку рассказав, что турбина в наддувном моторе не любит масляного голодания. Поскольку ее конструкция «держится» на подшипниках скольжения: ось ротора турбины вращается, опираясь, фактически, на тончайшую масляную пленку. Все более-менее соображающие автовладельцы об этом осведомлены. Но о том, что следует из столь «сакрального» знания, мало кто задумывается.
ГАЗУ, ГАЗУ!
Особенно это касается обладателей малообъемных и по-максимуму облегченных современных турбомоторов — они особенно чувствительны ко всякого рода «нюансам» эксплуатации. Например к «подгазовыванию». У некоторых водителей есть такая привычка: стоя на светофоре, периодически нажимать и отпускать педаль газа, заставляя мотор периодически подбрасывать, а затем вновь снижать до холостых обороты коленвала. При каждом таком «подбросе» турбина раскручивается. Затем обороты двигателя резко падают, из-за чего масляный насос снижает производительность. А турбина еще какое-то время крутится с высокой скоростью.
В результате подшипники скольжения испытывают то самое масляное голодание и ускоренно изнашиваются. Что в конце концов приводит к необходимости внепланового и дорогостоящего ремонта турбонагнетателя.
СОМНИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ
Заметим, кстати, что подобную манеру «подгазовывать на месте» водители порой демонстрируют и при прогреве машины зимой — в надежде, что мотор быстрее выйдет на рабочую температуру. Получение искомого результата в данном случае сомнительно, а приближение конца турбины — более чем вероятно.
ХОЛОДНЫЙ ДУШ
Лихая езда по глубоким лужам — на высокой скорости с эффектными брызгами — тоже не продляет жизнь нагнетателю. Попадание воды на корпус турбины означает резкое местное охлаждение, которое с большой вероятностью может вызвать появление трещины в этой детали. В дальнейшем повреждение будет неумолимо разрастаться с неизбежным печальным концом для всего узла.
МЕНЬШЕ МАСЛА — БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ
Если регулярно не контролировать уровень масла в моторе, то можно, незаметно для себя, довести его уровень ниже «минимума». И спокойно ездить при этом. Хотя практически любая турбина очень не любит подобного. Ведь недостаток смазки почти всегда означает для нее катастрофичное масляное голодание, о котором мы упоминали в начале материала.
ХОРОШО, НО ПЛОХО
Иногда автовладелец считает, что для его турбрдвигателя подойдет любое качественное моторное масло. Для нагнетателя это грозит проблемами. Дело в том, что в данном случае следует использовать исключительно смазку, предназначенную для турбодвигателей. Ведь она должна обладать способностью работать не только в цилиндрах движка, но и в турбине — при высоких температурах и на скоростях вращения в 20—30 раз более высоких, нежели у коленвала. Под столь тяжелые условия совершенно не с проста создаются специальные марки моторных масел. Использование вместо лубриканта такого типа чего-то иного грозит ремонтом турбины.