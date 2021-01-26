Зачем российский «Соллерс» выкупил у Ford завод двигателей

Все прекрасно помнят, как Ford неожиданно прекратил продажи легковых моделей на нашем рынке. По этой причине остановились сборочные заводы компании, а также один моторный — тот, где делали бензиновые атмсоферники объемом 1,6 литра.

Теперь, когда замороженный завод оказался выкуплен «Соллерсом», там будут выпускать дизели для коммерческих автомобилей Ford Transit — сборка этой модели налажена в Елабуге по технологии полного цикла. Серийное производство моторов назначено на 2023 год.

В принципе, агрегат 2.2 TDCI отдачей 125—155 л. с. вполне мог появиться на автомобилях УАЗ. Ульяновский автозавод тоже входит в обойму «Соллерс», а еще один покупатель моторов позволит нарастить объем их выпуска, снизив издержки и себестоимость.

Однако, по последним данным, современный дизель не подходит для «Патриота» по компоновке. Так что уазовские внедорожники продолжат оснащаться бензиновыми атмосферниками ЗМЗ.

Теоретически фордовские движки могли бы подойти для «Газели». Но Sollers и Группа ГАЗ — злейшие конкуренты, и газовцы не будут закупать их принципиально! Поэтому на «Газели» ставили и планируют ставить агрегаты Cummins, Volkswagen и УМЗ.

И продолжая тему комтранса. В сегменте коммерческого транспорта действительно свежие модели появляются очень редко. Однако 2021-й будет особенным: наши заводы «выбросят» на рынок сразу несколько перспективных моделей. Каких, выяснил портал «АвтоВзгляд».