Зачем российский «Соллерс» выкупил у Ford завод двигателей

Фото: Соллерс Форд.
Компания «Соллерс Форд» получила инвестиционный кредит на 1,14 млрд рублей, чтобы организовать серийное производство дизельных двигателей для Ford Transit. Портал «АвтоВзгляд» выяснил остальные детали проекта.

Все прекрасно помнят, как Ford неожиданно прекратил продажи легковых моделей на нашем рынке. По этой причине остановились сборочные заводы компании, а также один моторный — тот, где делали бензиновые атмсоферники объемом 1,6 литра.

Теперь, когда замороженный завод оказался выкуплен «Соллерсом», там будут выпускать дизели для коммерческих автомобилей Ford Transit — сборка этой модели налажена в Елабуге по технологии полного цикла. Серийное производство моторов назначено на 2023 год.

В принципе, агрегат 2.2 TDCI отдачей 125—155 л. с. вполне мог появиться на автомобилях УАЗ. Ульяновский автозавод тоже входит в обойму «Соллерс», а еще один покупатель моторов позволит нарастить объем их выпуска, снизив издержки и себестоимость.

Однако, по последним данным, современный дизель не подходит для «Патриота» по компоновке. Так что уазовские внедорожники продолжат оснащаться бензиновыми атмосферниками ЗМЗ.

Теоретически фордовские движки могли бы подойти для «Газели». Но Sollers и Группа ГАЗ — злейшие конкуренты, и газовцы не будут закупать их принципиально! Поэтому на «Газели» ставили и планируют ставить агрегаты Cummins, Volkswagen и УМЗ.

И продолжая тему комтранса. В сегменте коммерческого транспорта действительно свежие модели появляются очень редко. Однако 2021-й будет особенным: наши заводы «выбросят» на рынок сразу несколько перспективных моделей. Каких, выяснил портал «АвтоВзгляд».

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26 января 2021
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