Названа дата премьеры в России нового внедорожника Isuzu D-Max

Автомобиль, заметно прибавивший в габаритах, построен на новой архитектуре. Колесная база увеличилась до 3125 мм, а кузов пикапа оказался на 20% жестче. Наконец-то барабанные тормоза сменились дисковыми, появились более крепкие рычаги в подвеске.

Среди прочих технических новшеств — подвергшийся доработкам дизель, выдающий 190 сил и 450 Нм тяги. В трансмиссии — шесть ступеней (в зависимости от комплектации — «механика», либо «автомат»), полный привод с подключаемым передком.

Что касается иных улучшений нового Isuzu D-Max, то светотехника обзавелась диодами, мультимедиа — расширенным функционалом, салон — кожей, а электроника — каскадом продвинутых систем, отвечающих за комфорт и безопасность.

О ценах мы, вероятно, и узнаем в ходе презентации модели для российского рынка.