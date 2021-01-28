В России открываются продажи нового Kia Stinger

Серийный выпуск Kia Stinger начался на заводе «Автотор» в Калининграде. Компания обещает сделать ее доступной для заказа уже в ближайшее время.

Обновленный Stinger получил усовершенствованный комплекс безопасности ADAS и расширенные возможности мультимедийной системы. Получив ряд не особо значительных обновлений в дизайне и оснащении, фастбек сохранил гамму своих силовых агрегатов.

Машина, как и прежде, оснащается бензиновыми моторами: двумя двухлитрвыми мощностью 197 и 247 л. с. и одним 3,3-литровым, выдающим 370 л. с. В трансмиссии применяется единственная КП: 8-ступенчатый «автомат». Привод — как полный, так и задний.

О российских ценах на рестайлинговый Stinger в компании Kia пока решили умолчать.