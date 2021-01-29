Стала известна дата премьеры нового LADA Largus

АВТОВАЗ опубликовал лишь несколько снимков, притом ни на одной из фотографий не запечатлен интерьер. Впрочем, порталу «АвтоВзгляд» хорошо известно, что модель получит салон от Renault Duster, а технически не изменится вовсе. Официально об этом будет объявлено 4 февраля во время презентации рестайлинга.

Старт продажи обновленного семейства запланирован на март. Притом дилеры сразу получат полную линейку версий: универсал, фургон и квазикроссовер Largus Cross. Из интересного подметим новый золотисто-песочный цвет под названием «Каракум».

Кстати, у LADA Largus мог появиться более вместительный родственник — минивэнчик LADA Van. Однако от создания этой модели решено отказаться: по словам вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Оливье Морне, потребителям продукции под брендом LADA вполне хватает обычных универсалов.