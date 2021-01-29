Владельцев LADA Largus Cross приглашают на бесплатный ремонт

Сервисная акция затрагивает автомобили LADA Largus Cross в исполнении Quest, появившиеся в продаже осенью минувшего года. Вероятно, только в модной спецверсии модели был обнаружен какой-то дефект работы блока подогрева сидушек. Во всяком случае, об этом сообщает портал «Лада.онлайн». Сам же автопроизводитель о проведении отзывной кампании официально пока умалчивает. Однако предписания о проведении подобной процедуры уже были разосланы дилерам.

Замене подлежат узлы на 1296 автомобилях LADA Largus Cross Quest. Операция займет несколько минут и не потребует от владельцев пресловутых машин каких-то дополнительных затрат.

Напомним, что вариация «Квест» отличается от стандартной кросс-версии оригинальными колесными дисками и боковыми зеркалами, декорациями интерьера и соответствующими шильдиками. А еще автомобиль оборудован иными креслами переднего ряда с увеличенной боковой поддержкой и тем самым обогревом.