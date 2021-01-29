Новый Nissan Pathfinder приедет в Россию

Прежний Nissan Pathfinder покинул наш рынок осенью 2017 года, поскольку не смог набрать достаточную армию поклонников. В итоге российская линейка «Ниссана» сократилась до четырех моделей — кроссоверов Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano.

О новой генерации «пафика» сказать пока особенно нечего. Ожидается, что в основу кроссовера ляжет платформа, на которой уже построены Altima и Maxima. Вдобавок СМИ анонсируют связку из двухлитрового трубомотора и вариатора.

Не исключено, что новинка пропишется на конвейере завода под Санкт-Петербургом — во всяком случае, закамуфлированные прототипы уже встречаются на дорогах Северной столицы.

Между тем, завод Nissan выпустил автомобиль под номером 450 000. По этому случаю портал «АвтоВзгляд» расспросил представителей марки об успехах российской сборочной площадки.