5 волшебных свойств нашатыря для автомобиля зимой

Пару флакончиков смазки, средство для стекол, полироль, ароматизатор, еще пару банок на выбор — и прощай остатки премии. Красота вообще и автомобиля в частности — важная и нужная штука, но стоит совсем уж недемократично. Стоило отгреметь новогодним елкам, как цены на все товары ринулись вверх. Никогда такого не было, и вот опять.

Впрочем, народ у нас горькому опыту научен давно, порой даже с рождения, поэтому опускать руки под влиянием очередного экономического провала не привык. «Нельзя купить» — это синоним «можно сделать своими руками». Тем более, что рецепты известны давно, а ингредиенты, как правило, стоят дешево. Один из самых ярких примеров этого извечного правила — нашатырь. О его запахе, способного оживить даже камень, еще помнят, а вот остальные свойства как-то подзабыли. Что ж, напомним.

Пол-литровый флакон этого чрезвычайно пахучего вещества, исправно выпускаемого отечественной промышленностью и доступного в любом хозяйственном магазине, стоит 32 рубля. Дешевле литра самого дисконтного бензина. Однако умеет эта жижа намного больше, поэтому опытные водители, которые хотят содержать свой автомобиль в порядке, всегда запасают пару бутылок на свободный выходной.

Первое, о чем стоит упомянуть — это пятновыводитель. Ни одна современная «химия» не сравниться с нашатырным спиртом по качеству выведения следов утренника с заднего сидения, а также скорости выведения подтеков пролитого кофе и газировки. Пол стакана нашатыря, смешанного со стаканом теплой воды и столовой ложкой самой дешевой поваренной соли, позволит очистить весь салон от самых въедливых пятен: просто нанесите полученный раствор на причину отчаяния и дайте 20 минут на «отдохнуть». После уберите остатки вместе с пятном.