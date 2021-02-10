Названы цены и дата старта российских продаж нового Kia Stinger

Уже в базовой комплектации переживший фейс-лифт Kia Stinger оборудован полностью светодиодными фарами и дневными ходовыми огнями. Фастбек получил новый дизайн задних фонарей, соединенных светящейся линией. В задней части изменилась также нижняя накладка бампера и форма воздушного диффузора. Обновился дизайн патрубков системы выпуска.

Модель оснащается тремя бензиновыми моторами: двумя двухлитровыми мощностью 197 и 247 л. с. и 3,3-литровым 370-сильным V6. В трансмиссии — безальтернативный 8-ступенчатый «автомат». Привод — как полный, так и задний. В качестве опции предлагается механический дифференциал повышенного трения M-LSD. Салон Stinger получил новую цифровую «приборку» и новые варианты отделки кожаных элементов.

Обновленный Kia Stinger будет предлагаться в девяти вариантах комплектации. В базовой предполагается наличие системы бесключевого доступа с запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, дистанционный запуск двигателя с ключа, датчики дождя и света, передние и задние датчики парковки, трехзонный климат-контроль, электроприводы всех стеклоподъемников, электропривод складывания боковых зеркал, модуль Bluetooth, доступ к Apple CarPlay и Android Auto.

Стоить рестайлинговый Kia Stinger, в зависимости от комплектации, будет от 2,5 млн. до 3,8 млн. рублей.