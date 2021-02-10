Раскрыта дата премьеры новейшего Mercedes-Benz C-класса

Наши коллеги из авторитетного издания Autocar сумели раздобыть предсерийную машину и сделать несколько снимков. Из-под камуфляжа хорошо видно, что будущая «цешка» визуально будет похожа на E- и S-класс. Притом модель «растянется» аж на 65 мм, чтобы клиенты не отвлекались на более доступный А-класс. Благодаря этим метаморфозам, салон станет заметно просторнее.

Добавим, что следующий C-класс построят на общемерседесовской платформе MRA, которая предлагает как задний, так и полный привод. Остальные подробности нам предстоит узнать во время премьеры.

Между тем, конкурент Mercedes-Benz — Audi — представила публике электрический седан e-tron GT. И это весьма любопытная новинка: к мускулистому дизайну прилагается суперсовременная начинка, доставшаяся от Porsche Taycan.