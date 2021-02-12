АВТОВАЗ отзывает сразу четыре модели из-за проблем, возникающих в мороз

По информации «Лада.Онлайн», ремонту подлежит не так уж и много автомобилей — всего 578. Как выяснилось, переднеприводные LADA оснащены дефектным масляным насосом (артикул детали — 21120—1011010−01).

Как уже было сказано, он попросту отказывается работать при сильном морозе. Во всяком случае, жалобы от автовладельцев упомянутых машин поступали неоднократно.

Дилеры LADA уже получили от завода предписания о проведении соответствующих работ. Хотя официально отзывная кампания по этому поводу до сих пор не объявлена.

Между тем, Волжский автозавод продолжает кропотливо трудиться над будущим поколением «Нивы». И согласно обнародованным данным, новинку заточат под эксплуатацию в самых экстремальных дорожных условиях. Хочется надеяться, что и климатических тоже.