Scania вывела на дороги «грузовики будущего»

Беспилотные грузовики будут не просто колесить по дорогам, а станут перевозить товары для производственной деятельности компании. Во время тестов инженерам предстоит оценить работу «автопилотов», которые отвечают четвертому и пятому уровням автономности (это значит, что автомобиль управляется без водителя, но для обеспечения безопасности за рулем все же находится человек).

Также во время тестирования на борту будет находиться инженер-испытатель, ответственный за мониторинг и проверку данных, поступающих с датчиков. В 2021 году Scania планирует расширить испытания, чтобы охватить весь маршрут между Седертелье и Хельсингборгом.

Как отмечает пресс-служба шведской марки, транспортировка по принципу Hub2hub — движение по автомагистрали между перегрузочными центрами — может стать первым способом применения беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования.

А теперь новость из мира отечественного комтранса. Когда Горьковский автозавод рассекретил свой «Валдай Next», многие комментарии были резко негативными: мол, ничего не можем сделать сами, даже двигатель и кабина — китайские. Да, действительно, кабинный модуль и силовой агрегат имеют «поднебесное» происхождение. А вот хорошо это или плохо, узнаете из эксклюзивного материала портала «АвтоВзгляд».