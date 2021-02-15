Skoda намекнула, какой будет новая Fabia

Нет, премьера самой машины еще впереди. Но уже известно, что следующая «Фабия» будет построена на модульной платформе MQB-A0 — благодаря этой архитектуре салон хетчбэка станет просторнее (например, объем багажника увеличится на дополнительные 50 литров). Плюс новинке достанутся самые современные системы помощи водителю.

Под капотом пропишутся лишь бензиновые двигатели серии EVO от Volkswagen Group. Также объявлено, что Skoda Fabia четвертого поколения получит механическую коробку передач, а в качестве альтернативы — 7-ступенчатый преселективный «робот».

Премьера новинки состоится этой весной. Однако шансов, что популярная модель вернется в Россию, почти нет. У нас шкодовцы сделали ставку на Rapid, а более компактная и менее практичная Fabia ориентирована на европейцев.

И еще одна новость из стана чешского бренда. В январе покупатели новеньких «Октавий» столкнулись с неожиданными проблемами: дилеры отказывались выдавать покупателям оплаченные машины, ссылаясь на некие неполадки в системе ЭРА-ГЛОНАСС. Но теперь, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», проблема оказалась решена.