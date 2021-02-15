У LADA XRAY найдена серьезная проблема в рулевом управлении

Причиной большого призыва на ремонт оказался сварной шов на валу электромеханического усилителя рулевого управления. Автогигант не сообщает, чем грозит некачественная сварка, однако два года назад такая же проблема возникла на «приподнятых» XRAY Cross — тогда рулевые валы банально ломались, после чего машина становилась неуправляемой.

Между тем, это уже второй отзыв автомобилей LADA за последние несколько дней. Совсем недавно владельцам автомобилей Vesta, Largus, Granta и пресловутых XRAY предписали посетить ближайший сервисный центр для замены масляного насоса, который не выдерживает низких температур.

Впрочем, из Тольятти также пришла новость со знаком «плюс». Не секрет, что через 3 года родной АВТОВАЗ должен выкатить абсолютно новую «Ниву». И если бывший вазовский дизайнер Стив Маттин хотел сделать ее абсолютно оригинальной внешне, то теперь принято решение опираться на ретростиль. Портал «АвтоВзгляд» попытался выяснить, что же из этого получится.