В сети появились фото «японского» Chevrolet Corvette

Первые официальные фото «восьмого» Corvette показали в 2019 году, а в феврале 2020 года рассекретили праворульный вариант, который американцы надеялись продвигать на рынках Японии, Великобритании и Австралии. И только сейчас первые прототипы заметили на дорогах общего пользования.

Напомним, что до сих пор у компании не было праворульной версии спорткара, а желающие купить такую машину, вынуждены были обращаться к тюнерам, которые «перекидывали» руль и переделывали переднюю панель.

Теперь же Chevrolet хочет лишить сторонние фирмы лакомого куска пирога, и забирать всю прибыль от продажи «праворулек» себе. Кстати, экземпляр на фото интересен не только «неправильным» рулем, но и наличием опционального спортпакета Z51 Performance.

Первым рынком, куда поедут «Корветы» с правым рулем, станет Япония. Там уже стартовал прием заказов, и дилеры собирают их рекордными темпами.