«Матрешка» высокого полета: видеообзор кроссовера Mazda CX-30

Фото: АвтоВзгляд
Одна из самых громких автопремьер начала 2021-го — это, безусловно, кроссовер Mazda CX-30. Машина наверняка привлечет внимание поклонников марки — и особенно тех, кто долго ездил на «матрешке», покинувшей рынок в прошлом году. Переформатировав эту некогда популярную в России модель в кроссовер, производитель не без оснований надеется вернуть к ней интерес самых широких масс автовладельцев.

Портал «АвтоВзгляд» одним из первых протестировал многообещающую японскую новинку. И сразу скажем: у нее были бы стопроцентные шансы на успех, если бы не традиционно высокая для Mazda цена. Ведь по всем остальным параметрам — экстерьер, интерьер, ходовые качества — кроссовер отвечает самым жестким требованиям, в чем вы можете убедиться лично, посмотрев наш видеосюжет.

И остается добавить, что в прошлом году Mazda продала в России более 26 000 автомобилей, заняв 14 место в общем зачете. При этом локомативом оставался кроссовер CX-5. Сумеет ли его «конкурент» СХ-30 не просто столкнуть лидера с пъедестала, но и вывести компанию на более престижные позиции, покажет уже этот год.

К слову, тем, кто всерьез заинтересовался кроссовером Mazda CX-30, рекомендуем также прочитать подробный тест-драйв этой модели.

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13 февраля 2021
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