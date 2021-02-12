«Матрешка» высокого полета: видеообзор кроссовера Mazda CX-30

И остается добавить, что в прошлом году Mazda продала в России более 26 000 автомобилей, заняв 14 место в общем зачете. При этом локомативом оставался кроссовер CX-5. Сумеет ли его «конкурент» СХ-30 не просто столкнуть лидера с пъедестала, но и вывести компанию на более престижные позиции, покажет уже этот год.

К слову, тем, кто всерьез заинтересовался кроссовером Mazda CX-30, рекомендуем также прочитать подробный тест-драйв этой модели.