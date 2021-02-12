«Матрешка» высокого полета: видеообзор кроссовера Mazda CX-30

Портал «АвтоВзгляд» одним из первых протестировал многообещающую японскую новинку. И сразу скажем: у нее были бы стопроцентные шансы на успех, если бы не традиционно высокая для Mazda цена. Ведь по всем остальным параметрам — экстерьер, интерьер, ходовые качества — кроссовер отвечает самым жестким требованиям, в чем вы можете убедиться лично, посмотрев наш видеосюжет.
И остается добавить, что в прошлом году Mazda продала в России более 26 000 автомобилей, заняв 14 место в общем зачете. При этом локомативом оставался кроссовер CX-5. Сумеет ли его «конкурент» СХ-30 не просто столкнуть лидера с пъедестала, но и вывести компанию на более престижные позиции, покажет уже этот год.
К слову, тем, кто всерьез заинтересовался кроссовером Mazda CX-30, рекомендуем также прочитать подробный тест-драйв этой модели.