В России отзывают кроссоверы Geely Atlas из-за проблем на морозе

Как выяснилось, у без малого 19 000 кроссоверов Geely Atlas, реализованных с марта 2018 года по настоящее время, возможно растрескивание топливных трубок при температуре ниже 40 градусов. Во избежание подобного, дилеры бесплатно заменят не только сами трубки на модернизированные аналоги, но и топливнеый модуль, а вместе с ним и крепеж проводов заземления фильтров.

Перечень VIN-номеров попавших под сервисную акцию автомобилей уже опубликован на официальном сайте Росстандарта.

Cтоит отметить, что за четыре года присутствия на мировом рынке, китайский «паркетник» Geely Atlas разошелся тиражом более 1 000 000 экземпляров. А у себя на родине автомобиль завоевал титул самого красивого кроссовера.