Чем новая «Газель Next» удивит и расстроит будущих владельцев

Не будем ходить вокруг да около, а сразу перечислим, чем модернизированная версия «Некста» отличается от дореформенной. Первое и главное — это современный задний мост типа «спайсер», с которым по умолчанию идут дисковые тормоза вместо барабанных.

Также инженеры решили, что «полуторке» необходимо подправить настройки задней подвески и поэтому внедрили оригинальный пакет рессор. Закрывает список улучшений антиблокировочная система тормозов, которая отныне является обязательным оснащением даже для самых дешевых версий.

Из-за этого «Газель Next» немного подорожает, но дилеры пока не получили прайс-листы, которые начнут действовать уже 1 марта.

Между тем, в 157 дилерских центрах марки ГАЗ по всей России только что стартовали продажи новейшего среднетоннажного грузовика «Валдай Next». Портал «АвтоВзгляд» выяснил, за сколько новинку будут предлагать клиентам.