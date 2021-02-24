Lexus LX опять признан самой выгодной покупкой в «премиуме»

Фото производителя.
В России прошла седьмая ежегодная премия «Сохранность остаточной стоимости 2021» (Residual Value 2021). Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», одним из триумфаторов этого события стала марка Lexus, завоевавшая сразу несколько наград.

Премия Residual Value ежегодно присуждается аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Эксперты последнего оценивают примерно 1 700 модификаций автомобилей, представленных на нашем рынке: базой выступают рублевые цены новых машин по данным на 2017 год, а также цены их перепродажи через три года, в 2020-м. На основании этих данных готовятся так называемые «индексы остаточной стоимости», а следом формируются рейтинги моделей по сегментам.

Среди премиальных внедорожников верхнюю строчку рейтинга уже второй год подряд занимает флагман Lexus LX — его показатель сохранности остаточной стоимости составляет рекордные 82,77%.

В свою очередь, Lexus RX получил «серебро» (82,17%) среди премиальных среднеразмерных кроссоверов, а в классе престижных «паркетников» размером поменьше третье место (81,94%) заслужил Lexus NX.

авторынок, внедорожник, премиальный сегмент, премиум-сегмент, вторичный рынок, кроссоверы
24 февраля 2021
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