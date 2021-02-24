Lexus LX опять признан самой выгодной покупкой в «премиуме»

Премия Residual Value ежегодно присуждается аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Эксперты последнего оценивают примерно 1 700 модификаций автомобилей, представленных на нашем рынке: базой выступают рублевые цены новых машин по данным на 2017 год, а также цены их перепродажи через три года, в 2020-м. На основании этих данных готовятся так называемые «индексы остаточной стоимости», а следом формируются рейтинги моделей по сегментам.

Среди премиальных внедорожников верхнюю строчку рейтинга уже второй год подряд занимает флагман Lexus LX — его показатель сохранности остаточной стоимости составляет рекордные 82,77%.

В свою очередь, Lexus RX получил «серебро» (82,17%) среди премиальных среднеразмерных кроссоверов, а в классе престижных «паркетников» размером поменьше третье место (81,94%) заслужил Lexus NX.