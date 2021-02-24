Первый обзор новейшего Mercedes-Benz C-класса

Какой же он огромный! Mercedes-Benz C-класса серии W206 растянулся аж на 4751 мм, то есть со сменой поколений модель стала длиннее сразу на 65 мм. Что вполне логично: в младшей лиге немецкий премиум-бренд представляет А-класс, и неподготовленному покупателю должно быть без подсказок понятно, почему «цешка» стоит заметно дороже «ашки».

Впрочем, колесная база подросла не столь заметно — всего на 25 мм (до 2865). Эти самые миллиметры пошли, главным образом, на увеличение расстояния между рядами сидений. А еще места стало больше над головами, хотя по высоте новичок не дотягивает до предшественника 9 мм ((1438). Для любителей точности также подметим, что ширина выросла на 10 мм (до 1820).