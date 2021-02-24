Первый обзор новейшего Mercedes-Benz C-класса

Какой же он огромный! Mercedes-Benz C-класса серии W206 растянулся аж на 4751 мм, то есть со сменой поколений модель стала длиннее сразу на 65 мм. Что вполне логично: в младшей лиге немецкий премиум-бренд представляет А-класс, и неподготовленному покупателю должно быть без подсказок понятно, почему «цешка» стоит заметно дороже «ашки».
Впрочем, колесная база подросла не столь заметно — всего на 25 мм (до 2865). Эти самые миллиметры пошли, главным образом, на увеличение расстояния между рядами сидений. А еще места стало больше над головами, хотя по высоте новичок не дотягивает до предшественника 9 мм ((1438). Для любителей точности также подметим, что ширина выросла на 10 мм (до 1820).
Сам салон скроен по лекалам S-класса, поэтому основной доминантой заявлен большой вертикальный «планшет» мультимедийной системы MBUX. В базовой версииего диагональ — 9,5 дюйма, но за доплату также доступен «телевизор» на 11,9 дюйма.
Разумеется, новая мультимедийка обучена всем модным премудростям от дистанционного обновления до поддержки «умного дома». Проще говоря, владельцу C-класса будет доступен ровно такой же функционал, что и хозяевам флагманских «эсок».
В плане опций W206, конечно, уступает флагману марки, но при желании «цешку» можно наполнить такими вещами, как четырехзонный климат-контроль, вибромассажные кресла, проекционный дисплей и многим другим.
А вот список моторов пока достаточно скромен. Открывают гамму полуторалитровые бензиновые турбочетверки отдачей 170 и 204 л. с., а роль топовой версии отдана двухлитровому агрегату на 258 сил. Для двух последних модификаций можно заказать полный привод.
Двухлитровый битурбодизель пережил серьезную модернизацию, но пока предлагает лишь пару вариантов по мощности — на 200 и 265 л. с. К слову, ни для дизельный, ни для бензиновых авто нельзя заказать механическую коробку — только 9-ступенчатый «автомат».
И еще одна любопытная деталь. Новый С-класс построен на упрощенной версии платформы от S-класса! И это родство принесло младшей модели полноуправляемое шасси, поэтому задние колеса могут поворачиваться на угол до 2,5 градуса.
Говорить про полный набор электронных ассистентов даже неловко. Отметим лишь, что «полуавтопилот» готов работать на скоростях до 210 км/ч, а при заказе дорогущей матричной оптики фары будут «рисовать» на дороге подсказки водителю.
Остальные подробности узнаем совсем скоро, поскольку российские дилеры начнут принимать предзаказы примерно через пару месяцев. Но уже известно, что нам заготовлены модификации C 180 и C 200 4Matic, а все машины будут строго немецкой сборки.