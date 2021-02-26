Geely и Volvo создадут самый крутой «автопилот» на планете

В рамках сотрудничества запланированы разработка и производство двигателей внутреннего сгорания нового поколения, а также электромоторов и гибридов. Более того: новые электромобили Geely и Volvo будут построены на общих модульных архитектурах SEA и SPA2, а ради оптимизации расходов компании планируют совместно закупать комплектующие и оборудование. Притом многие компоненты (двигатели, трансмиссии и аккумуляторы) партнеры хотят продавать сторонним автопроизводителям.

Еще одна интересная цель компаний — работа над решениями для создания самого высокотехнологичного «автопилота» в мире с программным обеспечением от Zenseact — дочерней компании Volvo, одного из лучших разработчиков подобного софта.

— Мы воодушевлены потенциальным объединением и возможностями роста, созданными этим сотрудничеством, которое создаст две еще более сильные глобально конкурентоспособные компании, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Ли Шуфу, председатель правления Geely Holding.

А еще ни для кого не секрет, что компания Geely готовит к премьере кроссовер KX11, который поборется за внимание покупателей с таким автомобилями, как Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Презентация модели запланирована на 19 апреля, пока же китайцы подогревают к ней интерес, публикуя фотографии. Так, накануне они показали салон будущего хита.