В России начали торговать грузовыми «каблучками» Opel Combo Cargo

От «Пежо» и «Ситроена» новый «Опель» отличается лишь эмблемой. Поэтому он тоже предлагает стандартную и удлиненную версии вместимостью 3,3 и 3,7 кубических метра, соответственно. Моторов — тоже два, оба объемом 1,6 л, но дизельный — отдачей 90 л. с., а бензиновый — мощностью 115 л. с. К обоим пристыкована механическая коробка передач.

Что касается цен, то просить за Opel Combo Cargo будут 1 229 000 рублей — то есть ровно столько же, сколько сейчас стоят Berlingo и Partner 2021 года выпуска. Машины уже доступны для заказа.

К слову, российский автозавод «ПСМА Рус», где выпускают автомобили марок Peugeot, Citroen и Mitsubishi, относительно недавно запустил производство двигателей. Это тот самый дизель DV6 EL, что ставится на вышеупомянутые «каблучки».