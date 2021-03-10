Aurus собрал партию седанов Senat, которую никому не продадут

До отправки первых оплаченных машин клиентам остается около двух месяцев, поэтому ответственные за проект лица стараются всеми возможными способами подтвердить соблюдение графиков.

Так, пресс-служба Минпромторга РФ сообщила, что первая партия роскошных «членовозов» покинула конвейер, чтобы отправиться на сертификационные испытаний. В свободную продажу этот тираж не поступит и после окончания тестов будет уничтожен (ну, либо будет использоваться для собственных внутризаводских нужд).

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», желающим приобрести экземпляр из приветственной серии придется заплатить аж 22 000 000 рублей за машину. Для сравнения, главный конкурент — Rolls-Royce Ghost — нынче предлагается за 250 000 британских фунтов — это 26 000 000 рублей по текущему курсу. Так им, английским неумехам!

Но дальше будет интереснее: распродав первые машины, Aurus планирует заняться демпингом, отдавая «седаны» по «бросовой» цене в 18 000 000 «целковых». И, говорят, что орасстаться с такими суммами готовы около тысячи солидных господ! Очевидно, что наличие «Сената» скоро будет считаться обязательным атрибутом патриотично настроенного миллионера.

А все остальные традиционно будут выбирать Mercedes-Maybach S-класса, новое поколение которого вот-вот доедет до России-матушки. Тем более, что немцы поступили, как положено: длиннобазный S-класс растянули аж на 18 сантиметров, чтобы 5,5-метровый «Майбах» уж точно выделялся на фоне «обычных» «Мерседесов».