Чем отличается новый грузовик УАЗ «Полуторка» от провалившейся модели «Профи»

Российские перевозчики приняли УАЗ «Профи» ну очень прохладно: в 2018 году своих владельцев нашли 3600 грузовичков, тогда как «Газелей» было продано всемеро больше — 22 000 машин. Более того, столько же нижегородских «полуторок» российский рынок проглотил и в 2019, и в 2020 годах! А вот спрос на «Профи» скукожился до 2500 hреализованных автомобилей — таковы данные, опубликованные агентством «Автостат».
Что отпугивало потенциальных владельцев? В Сети есть множество отзывов по поводу этой модели, да и попртал «АвтоВзгляд» на собственном опыте убедился в ее несостоятельности. Больше всего нареканий приходится на качество сборки: у новеньких авто — ржавые рамы и платформы, а сварные швы проложены вкрив и вкось. Кроме того, водители постоянно жалуются на «несоответствие заявленной грузоподъемности реальной». Проще говоря, машина не может «взять на борт» те самые полторы тонны…
Теперь на смену моноприводному варианту «Профи» приходит модификация под названием «Полуторка». Для тех, кто подзабыл историю родного автопрома, напомним, что «полуторками» традиционно называли грузовики ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ. При чем тут УАЗ? Наверное, маркетологи вспомнилои, что среди прочих этот легендарный автомобиль марки ГАЗ также выпускало предприятие УльЗиС, со временем ставшее Ульяновским автозаводом.
Так вот. Обновленный «уазик» отличают растянутая на 30 мм колесная база (3530 мм), а также расширенная на 48 мм колея передних колес (1648 мм). Вдобавок конструкторы внедрили другие крепления подвесок, а также новые рессоры — с увеличенной стрелой прогиба и расширенной колеей. По уверениеям создателей, теперь машина будет проседать гораздо меньше.
Хотя самое заметное приобретение — двускатная ошиновка сзади вместо односкатной: наши перевозчики уважают такую компоновку гораздо больше. Четверка колес размерностью 195/75R16 обеспечивает запас грузоподъемности, улучшает устойчивость и уменьшает крены. За эффективное торможение теперь отвечают дисковые механизмы «по кругу».
Кроме того, уазовцам пришлось модернизировать переднюю подвеску: более жесткая тяга Панара должна уменьшать изменения кастора при движения. Рулевой привод стал жестче, заодно обзаведясь демпфером. И тут напрашивается логичный вывод: исходный УАЗ «Профи» был настолько «сырой» разработкой, что конструкторам пришлось проделать столь серьезную работу…
Не менее серьезный труд потребовался, чтобы сделать длиннобазную модификацию «Полуторки»: длина такого автомобиля составляет 7050 мм, а размер базы — 4180 мм. В итоге, ульяновский грузовичок получил грузовую платформу площадью 8,65 квадратных метра, на которой могут поместиться восемь европаллет.
И здесь подкованный автоомбилист должен задать каверзный вопрос: как удалось растянуть уазовскую раму, которая из-за коробчатого профиля не приспособлена для удлинения? УАЗ уверяет, что лонжероны — полностью оригинальные, а сам «скелет» усилен дополнительными поперечинами. Что же, при случае своими глазами посмотрим, как все это реализовано!
Захочет ли российский потребитель на своем опыте проверить качество всех этих доработок, вопрос спорный. По мнению маркетологов Ульяновского автозавода, главным достоинством «Полуторки» станет ее цена: за длиннобазное исполнение будут просить 1 025 000 рублей. Аналогичная по формату «Газель-Бизнес» сейчас стоит 1 190 000 «целковых».
С одной второны, 16-процентная экономия — это существенно. С другой, четыре года назад ульяновцы не смогли дать рынку действительно качественный и надежный продукт, а значит нет никаких гарантий, что свежая версия модели «Профи» будет лучше. А когда есть такие сомнения, перевозчик возьмет более дорогой, но проверенный продукт, то бишь «Газель».
И еще. Под капотом «уазика» стоит ЗМЗ «Про» объемом 2,7 л, который можно заказать и в бензиновом, и в метановом исполнении. Однако водители из регионов больше доверяют пропан-бутану: таких заправок банально больше! Но ни пропановыми, ни дизельными версиями УАЗ (в отличие от многократно упомянутой «Газели») не располагает. И это еще один прокол.