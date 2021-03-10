Чем отличается новый грузовик УАЗ «Полуторка» от провалившейся модели «Профи»

Российские перевозчики приняли УАЗ «Профи» ну очень прохладно: в 2018 году своих владельцев нашли 3600 грузовичков, тогда как «Газелей» было продано всемеро больше — 22 000 машин. Более того, столько же нижегородских «полуторок» российский рынок проглотил и в 2019, и в 2020 годах! А вот спрос на «Профи» скукожился до 2500 hреализованных автомобилей — таковы данные, опубликованные агентством «Автостат».

Что отпугивало потенциальных владельцев? В Сети есть множество отзывов по поводу этой модели, да и попртал «АвтоВзгляд» на собственном опыте убедился в ее несостоятельности. Больше всего нареканий приходится на качество сборки: у новеньких авто — ржавые рамы и платформы, а сварные швы проложены вкрив и вкось. Кроме того, водители постоянно жалуются на «несоответствие заявленной грузоподъемности реальной». Проще говоря, машина не может «взять на борт» те самые полторы тонны…