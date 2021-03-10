Honda получила российский патент на новый Civic

В базе Роспатента появились изображения 11-го поколения седана Honda Civic. В данном случае это лишь юридическая формальность, так как модель у нас продавать не собираются. Ранее по этому же пути пошел SEAT, который уже давно покинул Россию, запатентовав универсал Leon.

Напомним, что серийный выпуск Honda Civic должен стартовать в этом году. Сначала покупателям предложат седан, а затем придет очередь хетчбэка. От автомобиля прошлого поколения новинка отличается оптикой и элементами оформления экстерьера, а в салоне появилась цифровая приборная панель и 9-дюймовый экран мультимедиа.

К сожалению, все технические характеристики пока держат в секрете. Не исключаем, что у «Сивика», наравне с привычными моторами, окажется и гибридная силовая установка.