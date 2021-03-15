Кроссоверы Geely увеличили китайцам продажи на 265%

Если говорить о продажах за первые два месяца наступившего года, то дилеры смогли пристроить свыше 233 000 автомобилей. Самыми популярными у клиентов, как уже было сказано, стали кроссоверы, разошедшиеся тиражом более 45 000 экземпляров. Вслед за ними идут седаны Geely, нашедшие 31 223 новых владельца.

Помимо прочего, китайцы более, чем в два раза увеличили поставки своей продукции на экспорт, отправив на внешние рынки 17 353 автомобиля.

В России же самым востребованным оказался кроссовер Geely Coolray, завоевавший сердца 542 наших соотечественников. Второе почетное место застолбил за собой бывший бестселлер марки — Geely Atlas, которым обзавелись в феврале 2021 года 436 человек. Тройку лидеров замкнуло премиальное кросс-купе со спортивными амбициями Geely Tugella — новинке отдали свой выбор 105 российских покупателей.

Кстати сказать, скоро у нас на рынке появится очередной кроссовер, коим станет обновленный Geely Atlas PRO с увесистым букетом опций и технологичных решений. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, запуск новинки состоится до конца лета.